Туроператоры отметили рост спроса среди россиян на экскурсии
Всё чаще люди отправляются на майские праздники в мегаполисы.
В частности, они едут в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград. Растёт популярность поездок на личных автомобилях.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
«География расширяется. Можно сказать, что после отмены коронавирусных ограничений многие регионы предлагают гораздо больше предложений. Восстанавливается очень хорошо экскурсионный туризм. Если посмотреть на майские праздники, то наравне с Краснодарским краем мы видим огромнейший интерес к путешествиям в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и во многие другие российские города. Это не только пляжный отдых. Увы, у нас в этом году нет программы кешбэка, к которой так привыкли за последние три года. В этой ситуации туристы смотрят на различные новые направления. К счастью, есть программа путешествий и на озеро Байкал, и на Дальний Восток, и на русский север, и специальные путешествия недорогие рядом со своим домом, чтобы не тратиться на транспорт. Больше стало туристов, использующих свой личный автомобиль, доля таких туристов достигает 60%».
Ранее Владимир Путин поручил использовать западные активы на развитие туризма. Речь идёт о части взносов при продаже имущества инвесторов из «недружественных стран».
Также президент распорядился оказать до 1 июля дополнительную поддержку туристическим организациям Севастополя и Крыма.