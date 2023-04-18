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Алиса Теплякова подала в суд на МГУ

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Десятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова подала в суд на психфак университета. Заседание, назначенное на 18 апреля, перенесли на 4 мая, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Зюзинского районного суда столицы.

Алиса Теплякова подала в суд на МГУ
© кадр видео

Иск от Тепляковой и ее матери Наталии был зарегистрирован 21 декабря 2022 года, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Ответчиками выступают ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», а также психологический факультет ФГБОУ ВО «МГУ имени М. В. Ломоносова». Содержание иска на судебном портале не раскрывается.

Ранее родители Тепляковой подали три судебных иска к столичному университету «Синергия». Причиной мог стать отказ вуза зачислить их дочь на бюджетное отделение. Представители «Синергии» при этом сообщили, что студентка не пришла на сдачу внутреннего вступительного испытания и не предоставила оригиналы документов в приемную комиссию.

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