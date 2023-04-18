Еще один московский вуз перевел студентов на дистант из-за вспышки кори

Еще один московский вуз перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори. По данным РБК, речь Московском авиационном институте (МАИ).
На такой формат планируют перевести основную территорию вуза на Волоколамском шоссе, в других корпусах будут учиться очно.
На официальном сайте МАИ подчеркивалось, что доступ на основную территорию вуза возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори.
С 19 апреля и до 2 мая в Московском авиационном институте на Волоколамском шоссе вводится дистанционное обучение для предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников, разъяснили представители вуза.
12 апреля стало известно, что в столице Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина перевели на дистанционное обучение на 21 день из-за выявленного у студента случая заболевания корью.