Еще один московский вуз перевел студентов на дистант из-за вспышки кори

Еще один московский вуз перевел студентов на дистанционное обучение из-за вспышки кори. По данным РБК, речь Московском авиационном институте (МАИ).

На такой формат планируют перевести основную территорию вуза на Волоколамском шоссе, в других корпусах будут учиться очно.

На официальном сайте МАИ подчеркивалось, что доступ на основную территорию вуза возможен для студентов, имеющих иммунитет против кори.

С 19 апреля и до 2 мая в Московском авиационном институте на Волоколамском шоссе вводится дистанционное обучение для предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников, разъяснили представители вуза.