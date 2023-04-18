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Третьеклассники устроили забастовку из-за травли учительницы в Новосибирске

В гимназии № 10 в Новосибирске ученики третьего класса перестали посещать уроки из-за травли их учительницы. Родители школьников рассказали «Сиб.фм», что забастовка была организована из-за матери одной из учениц, которая сломала позвоночник во время физкультуры. Женщина унижает педагога и требует отстранить ее от работы, несмотря на протесты остальных.

Третьеклассники устроили забастовку из-за травли учительницы в Новосибирске
© ТАСС

Она может просто так ворваться в школу, в класс, взять чужого ребенка за шею. В социальных сетях она создает чаты, где пишет кто с кем спит и специально провоцирует на конфликты, — рассказала одна из матерей.

Родители также отмечают, что сама ученица обижает других детей, может схватить другого ученика за шею или пнуть во время перемены. При этом директор на обращения никак не реагирует. В администрации также не спешат разбираться в ситуации, несмотря на многочисленные жалобы. В связи с этим родители направили коллективное письмо в Министерство образования с просьбой провести проверку в гимназии.

Наш классный руководитель абсолютно и однозначно справляется со своими обязанностями. Мы удовлетворены объемом получаемой информации, требованиями к успеваемости, — говорится в тексте письма.

Родители также требуют провести аттестацию директору на профпригодность. Они отказались водить своих детей на уроки до тех пор, пока не прекратится травля учителя, а ученицу не переведут в другой класс.

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенка написала в своем Telegram-канале, что взяла ситуацию под личный контроль. По ее словам, 19 апреля состоится совещание с представителями прокуратуры, департамента и министерства образования, а также с сотрудниками Следственного комитета для урегулирования конфликта.

Учительница начальной школы из Подмосковья Наталья Носенко ранее обратилась к главе Чечни Рамзану Кадырову из-за угроз со стороны родителей, которые являются уроженцами республики. По ее словам, проблемы с ними начались с того момента, когда школьник получил двойку.

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