Назначен новый главный режиссер театра им. Вахтангова

"18 апреля директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации О. В. Косарева представили коллективу нового главного режиссера. Им стал лауреат премии министерства культуры "Молодые дарования России" 2015 года Анатолий Шульев", - говорится в сообщении.