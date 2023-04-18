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Главным режиссером Театра им. Вахтангова назначили Анатолия Шульева

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Анатолий Шульев назначен главным режиссером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова, сообщила во вторник пресс-служба Минкультуры РФ.

Назначен новый главный режиссер театра им. Вахтангова
© ТАСС

"18 апреля директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок и директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации О. В. Косарева представили коллективу нового главного режиссера. Им стал лауреат премии министерства культуры "Молодые дарования России" 2015 года Анатолий Шульев", - говорится в сообщении.

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