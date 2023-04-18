В России выявили случаи заболевания новым подвариантом коронавируса

В России выявлены случаи заболевания новым подвариантом коронавируса «Арктур». Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

По предварительной информации, «Арктур», случаи заболевания которым до этого регистрировали в Индии, может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью.

«То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в связи с выявлением на территории РФ нового субварианта коронавируса не требуется», — разъяснили представители службы.

На селекторном совещании с участием главного санитарного врача России Анны Поповой было отмечено, что в целом заболеваемость COVID-19 в стране снизилась по сравнению с прошлой неделей на 14 процентов и составила 49,5 тысячи случаев. Преобладающими остаются геноварианты штамма омикрон.