Акция "Бессмертный полк" 9 Мая пройдет в смешанном формате

Речь идёт как об очном, так и о дистанционном вариантах.
Как рассказала председатель центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко, это решение было принято, чтобы как можно больше людей смогли подобрать себе наиболее удобный формат.
Граждан России также попросили размещать фотографии родственников-ветеранов ВОВ на боковых или задних стёклах машин. С подобной идеей выступил сопредседатель центрального штаба движения Геннадий Иванов.
«Это очень доступно — прикрепить с помощью скотча. Заламинировать фотографию, и чтобы автомобиль был чист», — рассказал он в интервью ТАСС и добавил, что тем, кто не сможет попасть на шествие, портрет своего родственника-ветерана можно будет прикрепить на одежду.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос журналистов, примет ли Владимир Путин участие в шествии «Бессмертного полка» в День Победы. Непосредственно Парад Победы пройдёт на Красной площади 9 мая, генеральная репетиция мероприятия назначена на 7 мая.