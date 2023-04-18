Акция "Бессмертный полк" 9 Мая пройдет в смешанном формате

«Это очень доступно — прикрепить с помощью скотча. Заламинировать фотографию, и чтобы автомобиль был чист», — рассказал он в интервью ТАСС и добавил, что тем, кто не сможет попасть на шествие, портрет своего родственника-ветерана можно будет прикрепить на одежду.