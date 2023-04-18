Гинцбург заявил о готовности документов для обновления вакцины от COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что почти все документы для обновления состава антикоронавирусной вакцины готовы. Его слова передает РИА Новости.

"Мы уже все документы для этого подали, за исключением одного - нужно определиться с антигенным составом вакцины", - рассказал директор центра.

По его словам, специалисты НИЦ им. Гамалеи сейчас выбирают оптимальный состав вакцины, но для этого необходимо проверить множество штаммов коронавируса.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции у детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно. До этого Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, предназначенная для детей в возрасте от 6 до 11 лет, может получить название "Спутник Д".