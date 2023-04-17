В Госдуме потребовали запретить концерты Jah Khalib

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к мэру Москвы, губернатору Санкт-Петербурга и в Генпрокуратуру с требованием запретить концерты хип-хоп-исполнителя Бахтияра Мамедова, более известного как Jah Khalib, за «поддержку ВСУ». Об этом пишет РИА Новости.

Депутату Лантратовой из «СМИ стало известно о том, что музыкант, открыто выразивший свою поддержку вооруженным силам Украины», планирует концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Уточняется, что рэпер выложил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) публикацию, в которой написал, что «прибыл в Киев и перемещается из "укрытия в укрытие", а украинцев он не просто любит, а восхищается ими».

Лантратова потребовала проверить публикации и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования — в частности, запретить проведение концертов музыканта.