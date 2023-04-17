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Известный театральный режиссер назвал отличительное качество москвичей

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Известный театральный режиссер Андрей Прикотенко отметил, что отличительной чертой москвичей служит особенное достоинство. Такое свойство жителей российской столицы он назвал в интервью изданию «Москвич Mag».

Театральный режиссер Прикотенко назвал отличительное качество москвичей
© РИА Новости

По мнению Прикотенко, москвичи также отличаются большей приветливостью и добротой.

«В москвичах чувствуется особое достоинство. Они более вежливы, их глаза приветливее и добрее. Они дружелюбнее и обходительнее», — убежден режиссер.

Он добавил, что жители других городов России немного завидуют москвичам, так как последним повезло жить в столице и ходить по чистым улицам, ездить по ровным дорогам.

Что касается самой Москвы, то Прикотенко считает, что за последние десять лет город качественно изменился в лучшую сторону — стал более ухоженным и «развернутым», удобным для проживания и досуга. «Москва хранит в себе особый тон, который распространяется на всю Россию», — подытожил режиссер.

В марте российский режиссер, глава «Мосфильма» Карен Шахназаров отметил, что считает москвичей импульсивными. Он обратил внимание на то, как жители столицы водят машины, и назвал их недисциплинированными в этом вопросе.

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