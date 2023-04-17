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Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через "Госуслуги" начнется во время весеннего призыва

Военный комиссар Москвы, полковник Максим Локтев заявил, что рассылать повестки через портал "Госуслуги", а также уведомлять о необходимости явиться в военкоматы через смс-сообщения и в телефонном режиме начнут уже в ходе весеннего призыва 2023 года. Об этом сообщает mk.ru. "Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуги", через смс-сообщения и в телефонном режиме", - сказал он. Локтев добавил, что, касаемо "всего остального", порядок направления граждан на службу в армии не изменился. Ранее в Генштабе ВС РФ заявили, что веерных рассылок электронных повесток в ходе текущей призывной кампании не будет, а все существующие отсрочки сохраняются. По состоянию на 15 апреля оповещены уже 52 тыс. граждан, 21 тыс. из них признаны годными к военной службе, еще 29 тыс. получили отсрочки. Первые отправки призывников в пункты дислокации на территории РФ начнутся 20 апреля. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Военком Москвы: тестовая рассылка повесток через "Госуслуги" начнется во время весеннего призыва
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