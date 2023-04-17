Геноцид советского народа: история и факты

Каждый апрель в России устраивают День единых действий - в эту дату в школах обсуждают геноцид советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. «Рамблер» собрал исторические факты и последнюю информацию по этой теме.

История

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В течение 1941–1945 годов нацистская Германия во главе с Адольфом Гитлером совершала геноцид советского народа. К геноциду относится преднамеренное уничтожение группы людей на основе их национальности, этнической/религиозной принадлежности или, к примеру, принадлежности к народу многонационального государства. Массовое уничтожение еврейского населения разных стран нацистами получило название Холокост.

Преступления против евреев в частности и против жителей СССР в целом включали массовые расстрелы и депортации, заключение в концлагеря, пытки и другие формы насилия и унижения.

День единых действий, каждый год проводимый в России в апреле, напоминает об этих событиях, позволяет почтить память жертв геноцида, также он призван подчеркнуть единство россиян в борьбе с идеологиями нацизма и фашизма.

Современность

22 марта Госдума единогласно приняла заявление о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

В документе сказано, что Дума «признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза».

Составляя заявление, депутаты учли Устав ООН, решения, принятые по итогам Нюрнбергского процесса, Конвенцию о предупреждении геноцида и конвенцию, согласно которой военные преступления рассматриваются в судах без срока давности.

Решение составить такой документ депутаты объяснили стремлением «дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности», которые совершали в СССР войска нацистской Германии и их союзники - Италия, Венгрия, Румыния, Словакия, Финляндия, Хорватия.

В Думе подчеркнули, что к геноциду также причастны вооруженные отряды, созданные в Бельгии, Испании, Нидерландах, Норвегии, добровольцы из Австрии, Дании, Латвии, Польши, Франции, Чехии и Эстонии, а также коллаборационисты среди местного населения.

В Госдуме сослались на решения судов Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Ленинградской, Ростовской, Новгородской, Белгородской, Брянской, Орловской и Псковской областей, вынесенные в последние несколько лет. Суды «однозначно квалифицировали» преступления нацистской Германии и ее пособников как «геноцид национальных, этнических и расовых групп, представлявших собой население СССР».

В Думе подчеркнули, что тему геноцида населения СССР необходимо активно поднимать, так как предпосылки и следствия Второй мировой становятся «инструментом геополитического противостояния».

Решения российских судов стали логичным продолжением приговора Нюрнбергского трибунала и «недвусмысленным предупреждением политическим реваншистам, которым уроки прошлого не пошли на пользу», отметили депутаты.

В заявлении упоминаются Наполеон и Гитлер и подчеркивается, что российская история «полна героических страниц», а все агрессоры всегда получали в РФ достойный отпор, «какими бы сильными ни казались» их армии.

В Думе раскритиковали нынешнее руководство Германии, заявив, что в Берлине «цинично пытаются продвигать ложный тезис о якобы совместной ответственности и тождественности гитлеровской Германии и СССР». Одним из примеров депутаты назвали принятую в ноябре 2022 года резолюцию Бундестага о признании массового голода в 1932-1933 годах «геноцидом украинского народа».

В Думе подчеркнули, что с этой трагедией столкнулись не только украинцы, но также жители Поволжья и Казахстана, однако в Германии эти факты игнорируют «в угоду политической конъюнктуре».

По мнению депутатов, на Западе не просто стремятся уйти от ответственности за события Второй мировой, но и «готовы в реваншистском угаре бороться с Россией «до последнего украинского солдата».

Об этом, как подчеркнули депутаты, свидетельствуют поставки западного оружия Киеву.

«Ответственность за дальнейшее ухудшение военно-политической обстановки в зоне конфликта и на Евразийском континенте в целом лежит не только на марионеточном киевском режиме, но и на тех, кто снабжает его смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов», - подчеркивается в заявлении.

Блокада Ленинграда и геноцид

Также депутаты заявили, что немецкие власти отказываются увековечить память миллионов мирных советских граждан, ставших жертвами немцев, и последовательно отказываются от выплат компенсаций жителям блокадного Ленинграда.

В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом. Суд установил, что блокада была в том числе направлена на уничтожение национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР.

В решении суда подчеркивается, что блокаду осуществляли войска Германии, а также их пособники - солдаты из Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также добровольцы из числа поляков, латышей, австрийцев, французов и чехов.

Школы и День памяти о геноциде

17 апреля в российских школах проведут уроки по теме «День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками».

Как пишет «Учительская газета», цель этого урока - сформировать у школьников представление о жертвах среди мирных жителей СССР и о преступлениях нацистов.

«От детей ожидается эмоциональная реакция на проявление несправедливости, жестокости, стремления захватить чужие земли для личной выгоды; они почувствуют сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны», - подчеркивает издание.

На уроке расскажут о детских концлагерях, созданных нацистами, а также о памятниках и мемориалах, посвященными жертвам фашизма.

Сценарий урока предполагает, что учителя обсудят со школьникам и современную ситуацию в мире.

«Снова поднимают фашисты головы, снова хотят войны, гибели и горя людей. Наша страна пришла на помощь Донецкой и Луганской народным республикам, российские воины помогают людям сохранить свободу и независимость. Трудное сейчас время на земле Донбасса», - так звучит одна из реплик учителя в сценарии.

Старшеклассникам учителя расскажут, что события, происходящие в Донбассе сейчас, - важнейшее напоминание о том, что нельзя забывать прошлое.