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27 минут назад

Ксения Собчак и Дарья Мороз приехали на прощание с отцом Богомолова

Газета.Ru

Издание StarHit разместило кадры, на которых видно, что журналистка Ксения Собчак и актриса Дарья Мороз появились на прощании с Юрием Богомоловым.

Ксения Собчак и Дарья Мороз приехали на прощание с отцом Богомолова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Прощание с кинокритиком и отцом Константина Богомолова прошло в прощальном зале ЦКБ №1 Управления делами президента РФ. Сначала на место прибыла Собчак, а следом за ней и Мороз.

Отмечается, что супруга Константина Богомолова поздоровалась с его матерью и прошла в зал, в то время как экс-жена режиссера осталась ненадолго поговорить с бывшей свекровью на улице.

Сейчас Ксения Собчак замужем за Константином Богомоловым — с 2013 по 2018 год журналистка состояла в браке с Максимом Виторганом. У бывших супругов есть общий сын Платон, который родился в 2016 году. Богомолов-младший ранее был женат на Дарье Мороз. В 2010 году у них родилась дочь Анна.

Кинокритик Юрий Богомолов умер на 87-м году жизни. Отец Константина Богомолова родился в Ленинграде в 1937 году. Помимо сына, у него есть дочь, кандидат искусствоведения Ольга Богомолова. За время своей карьеры Богомолов работал кинообозревателем в более 10 СМИ: «Сноб», РИА Новости, The New York Times, «Известия», «Советская культура», «Литературная газета», «Московские новости», журналах «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки», «Сеанс».

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