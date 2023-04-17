Ксения Собчак и Дарья Мороз приехали на прощание с отцом Богомолова

Издание StarHit разместило кадры, на которых видно, что журналистка Ксения Собчак и актриса Дарья Мороз появились на прощании с Юрием Богомоловым.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Прощание с кинокритиком и отцом Константина Богомолова прошло в прощальном зале ЦКБ №1 Управления делами президента РФ. Сначала на место прибыла Собчак, а следом за ней и Мороз.

Отмечается, что супруга Константина Богомолова поздоровалась с его матерью и прошла в зал, в то время как экс-жена режиссера осталась ненадолго поговорить с бывшей свекровью на улице.

Сейчас Ксения Собчак замужем за Константином Богомоловым — с 2013 по 2018 год журналистка состояла в браке с Максимом Виторганом. У бывших супругов есть общий сын Платон, который родился в 2016 году. Богомолов-младший ранее был женат на Дарье Мороз. В 2010 году у них родилась дочь Анна.