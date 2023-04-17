Ксения Собчак и Дарья Мороз приехали на прощание с отцом Богомолова

Издание StarHit разместило кадры, на которых видно, что журналистка Ксения Собчак и актриса Дарья Мороз появились на прощании с Юрием Богомоловым.
Прощание с кинокритиком и отцом Константина Богомолова прошло в прощальном зале ЦКБ №1 Управления делами президента РФ. Сначала на место прибыла Собчак, а следом за ней и Мороз.
Отмечается, что супруга Константина Богомолова поздоровалась с его матерью и прошла в зал, в то время как экс-жена режиссера осталась ненадолго поговорить с бывшей свекровью на улице.
Сейчас Ксения Собчак замужем за Константином Богомоловым — с 2013 по 2018 год журналистка состояла в браке с Максимом Виторганом. У бывших супругов есть общий сын Платон, который родился в 2016 году. Богомолов-младший ранее был женат на Дарье Мороз. В 2010 году у них родилась дочь Анна.
Кинокритик Юрий Богомолов умер на 87-м году жизни. Отец Константина Богомолова родился в Ленинграде в 1937 году. Помимо сына, у него есть дочь, кандидат искусствоведения Ольга Богомолова. За время своей карьеры Богомолов работал кинообозревателем в более 10 СМИ: «Сноб», РИА Новости, The New York Times, «Известия», «Советская культура», «Литературная газета», «Московские новости», журналах «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки», «Сеанс».