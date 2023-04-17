Как живет отшельница Агафья Лыкова

Агафья Лыкова – сибирская отшельница из семьи старообрядцев-беспоповцев, бежавших в труднодоступные места сибирской тайги от гонений на веру. Ее семья жила в полной изоляции от цивилизации несколько десятилетий. Лишь в 1978 году на заимку Лыковых вышли геологи, исследовавшие этот район Сибири.

17 апреля Агафье Лыковой исполнилось 79 лет. Отшельница покидала заимку лишь однажды. В 1990 году она переехала в старообрядческий женский монастырь, где прошла пострижение в монахини. Однако уже через несколько месяцев Агафья вернулась обратно, сославшись на нездоровье и идейные расхождения.

Сейчас Лыковой помогают множество волонтеров, к ней в гости ездят журналисты, писатели, путешественники и старообрядцы. В 2021 году ей построили новый дом, баню и сарай для коз.