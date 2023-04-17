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20 минут назад

Как живет отшельница Агафья Лыкова

Александр Котлеткин

Агафья Лыкова – сибирская отшельница из семьи старообрядцев-беспоповцев, бежавших в труднодоступные места сибирской тайги от гонений на веру. Ее семья жила в полной изоляции от цивилизации несколько десятилетий. Лишь в 1978 году на заимку Лыковых вышли геологи, исследовавшие этот район Сибири.

1/12 Сибирская отшельница Агафья Лыкова, в 2019 году
Фото: ТАСС
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2/12 Агафья Лыкова у вертолёта, 2019 год
Фото: ТАСС
3/12 Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова, 2018 год
Фото: РИА Новости
4/12 В настоящее время Агафья Карповна Лыкова - единственная представительница семьи, фотография 2019 года
Фото: ТАСС
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5/12 Лыкова идет за водой к реке Абакан, 2018 год
Фото: РИА Новости
6/12 Место где проживает сибирская отшельница Агафья Лыкова, 2019 год
Фото: ТАСС
7/12 Лыковы ушли в Саянскую тайгу в конце 30-х годов, жили в изоляции от общества и были обнаружены советскими геологами в 1978 году, фотография 2018 года
Фото: РИА Новости
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8/12 Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова показывает книги, оставшиеся ей от родителей, 2018 год
Фото: РИА Новости
9/12 Сибирская отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова доит козу в сарае в верховьях Большого Абакана, 2019 год
Фото: ТАСС
10/12 Агафья Лыкова крестится, перед там как набрать воды из реки Абакан, 2018 год
Фото: РИА Новости
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11/12 Сибирская отшельница Агафья Лыкова и ее крестный сын Николай Седов готовят еду, 2019 год
Фото: ТАСС
12/12 Отшельница из семьи староверов Агафья Лыкова, 2018 год
Фото: РИА Новости

17 апреля Агафье Лыковой исполнилось 79 лет. Отшельница покидала заимку лишь однажды. В 1990 году она переехала в старообрядческий женский монастырь, где прошла пострижение в монахини. Однако уже через несколько месяцев Агафья вернулась обратно, сославшись на нездоровье и идейные расхождения.

Сейчас Лыковой помогают множество волонтеров, к ней в гости ездят журналисты, писатели, путешественники и старообрядцы. В 2021 году ей построили новый дом, баню и сарай для коз.

Как живет самая известная отшельница России – в галерее «Рамблера».

Общество,Фото,Агафья Лыкова,
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