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В Москве простятся с кинокритиком Юрием Богомоловым

Прощание с кинокритиком Юрием Богомоловым начнется 17 апреля в 13:00, рассказал его сын, режиссер Константин Богомолов на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В Москве простятся с кинокритиком Юрием Богомоловым
© РИА Новости

Гражданская панихида пройдет в Прощальном зале ЦКБ №1 Управления делами президента РФ по адресу ул. Маршала Тимошенко, д. 25.

Кинокритик родился в Ленинграде в 1937 году. Помимо сына Константина, у него есть дочь, кандидат искусствоведения Ольга Богомолова.

За время своей карьеры Богомолов работал кинообозревателем в более 10 СМИ: «Сноб», РИА Новости, The New York Times, «Известия», «Советская культура», «Литературная газета», «Московские новости», журналах «Искусство кино», «Советский экран», «Киноведческие записки», «Сеанс».

Богомолов скончался в возрасте 86 лет 14 апреля.

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