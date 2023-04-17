Умер актер «Обитаемого острова» Ашихмин

Актер Юрий Ашихмин умер на 62-м году жизни. Он известен по работе в картине «Обитаемый остров». Об этом пишет РИА Новости.

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О смерти артиста сообщила в соцсетях его знакомая Алла Вагина. Она уточнила, что Ашихмин скончался еще 13 апреля. По ее словам, актер умер в больнице после продолжительной болезни.

Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Он окончил актерские курсы Алексея Германа. В кино начал сниматься в 1993 году. Его первой работал стал фильм «Пленники удачи». Широкую известность получил после съемок в картине Федора Бондарчука «Обитаемый остров», где сыграл Плешивого.