Умер актер «Обитаемого острова» Ашихмин
Актер Юрий Ашихмин умер на 62-м году жизни. Он известен по работе в картине «Обитаемый остров». Об этом пишет РИА Новости.
О смерти артиста сообщила в соцсетях его знакомая Алла Вагина. Она уточнила, что Ашихмин скончался еще 13 апреля. По ее словам, актер умер в больнице после продолжительной болезни.
Юрий Ашихмин родился 30 августа 1962 года. Он окончил актерские курсы Алексея Германа. В кино начал сниматься в 1993 году. Его первой работал стал фильм «Пленники удачи». Широкую известность получил после съемок в картине Федора Бондарчука «Обитаемый остров», где сыграл Плешивого.
Ашихмин также снимался в таких лентах, как «Хрусталев, машину!», «На игре», «Раскол», «Одесса-мама». Всего на его счету около 20 работ. Последний раз он снимался в картине Алексей Германа «Трудно быть Богом», которая вышла в 2013 году.