В России резко возрос спрос на работников старше 50 лет

Работодатели стали все чаще обращать внимание на соискателей старше 50 лет, об этом рассказала главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

«По итогам марта 2023 года увеличилось и количество резюме соискателей в возрасте от 50 до 60 лет – на 7 процентов, а в возрасте от 60 лет и старше – на 21 процент», – сказала эксперт.

По словам Даниной, в марте работодатели направили таким соискателям более 370 тысяч приглашений на свои вакансии, что на 67 процентов больше, чем в марте прошлого года. Тенденцию подтверждает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

В разговоре с газетой «Известия» он отметил, что в «возрастных» работниках работодателей привлекают их жизненный опыт, готовность к компромиссам, а также отсутствие завышенных зарплатных ожиданий.