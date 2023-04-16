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В России резко возрос спрос на работников старше 50 лет

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Работодатели стали все чаще обращать внимание на соискателей старше 50 лет, об этом рассказала главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

В России резко возрос спрос на работников старше 50 лет
© globallookpress.com

«По итогам марта 2023 года увеличилось и количество резюме соискателей в возрасте от 50 до 60 лет – на 7 процентов, а в возрасте от 60 лет и старше – на 21 процент», – сказала эксперт.

По словам Даниной, в марте работодатели направили таким соискателям более 370 тысяч приглашений на свои вакансии, что на 67 процентов больше, чем в марте прошлого года. Тенденцию подтверждает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

В разговоре с газетой «Известия» он отметил, что в «возрастных» работниках работодателей привлекают их жизненный опыт, готовность к компромиссам, а также отсутствие завышенных зарплатных ожиданий.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в России грядет новая индексация пенсий.

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