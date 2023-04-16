$81.50-0.1790.16+0.16
25 минут назад

Умерла советская актриса Гули Хамраева

Российская Газета

16 апреля на 77-м году жизни скончалась Гули Хамраева, советская и узбекская актриса, балерина и педагог, народная артистка Узбекской ССР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма республики.

Умерла советская актриса Гули Хамраева
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Гули Хамраева родилась 2 декабря 1946 года в Ташкенте. Отец - Раззак Хамраев, лауреат Сталинской премии, народный артист СССР. В 1966-м закончила Ташкентское хореографическое училище по специальности "артист балета", после чего была принята в балетную труппу Большого театра оперы и балеты имени Навои. Исполняла главные партии в постановках "Бахчисарайский фонтан" (Зарема), "Дон Кихот" (Китри), "Эсмеральда", "Спартак" (Эгина), "Жизель" (Мирта), "Лебединое озеро" (Одетта-Одиллия), "Золушка" (Мачеха), "Кармен", "Клеопатра", других.

На экранах дебютировала в 1968-м - главной женской ролью в мелодраме "Дилором". Далее - наложница в "Последней реликвии", Манзура в "Возрасте тревог", комсомолка Гуля в "Ждем тебя, парень", принцесса Паризад в "Семурге", "Стрелять сгоряча не стоит".

Общество,Раззак Хамраев,Дон Кихот,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий