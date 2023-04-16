Умерла советская актриса Гули Хамраева

16 апреля на 77-м году жизни скончалась Гули Хамраева, советская и узбекская актриса, балерина и педагог, народная артистка Узбекской ССР. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма республики.

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Гули Хамраева родилась 2 декабря 1946 года в Ташкенте. Отец - Раззак Хамраев, лауреат Сталинской премии, народный артист СССР. В 1966-м закончила Ташкентское хореографическое училище по специальности "артист балета", после чего была принята в балетную труппу Большого театра оперы и балеты имени Навои. Исполняла главные партии в постановках "Бахчисарайский фонтан" (Зарема), "Дон Кихот" (Китри), "Эсмеральда", "Спартак" (Эгина), "Жизель" (Мирта), "Лебединое озеро" (Одетта-Одиллия), "Золушка" (Мачеха), "Кармен", "Клеопатра", других.