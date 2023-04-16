Патриарх Кирилл назвал подвигом доставку Благодатного огня в Москву

Патриарх Кирилл назвал подвигом доставку Благодатного огня из Иерусалима в Москву
Патриарх Кирилл по окончании ночного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя публично выразил благодарность председателю попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимиру Якунину за доставку Благодатного огня из Иерусалима в Москву. Он назвал его ежегодные усилия в этом деле подвигом.
- Каждый год, несмотря ни на политическую погоду, ни на атмосферные явления, которые могли бы помешать вашему передвижению в Святую землю и обратно, вы совершаете этот, если хотите, подвиг, - сказал патриарх, обращаясь с амвона к стоявшему с горящей лампадой Якунину. - Вы со своими соратниками посещаете Святую землю и от Гроба Господня привозите в наш кафедральный храм святой огонь.
Он выразил сердечную благодарность Владимиру Якунину и всем, кто с вместе с ним совершил поездку в Израиль для того, чтобы доставить частицу Благодатного огня в российскую столицу.
- Христос воскресе! Огонь от Гроба Господня с нами, - заключил патриарх.
Благодатный огонь сошел в Великую субботу в Кувуклии - часовне в центре храма Воскресения Христова (храма Гроба Господня). Его доставку в Москву традиционно организовывал Фонд Андрея Первозванного. В аэропорту Внуково-3 самолет встречали представители различных епархий Русской православной церкви, они доставят огонь в российские города, в свои епархии.