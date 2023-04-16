Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент РФ Владимир Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой, а также всех россиян отмечающих этот день. Пасха дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, заявил глава государства.
Отдельно Путин отметил созидательную и подвижническую деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий в решении ключевых социальных проблем, укреплении института семьи, воспитании молодежи, гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений.
"Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьезных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору", - подчеркнул президент.
Отметим, что Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин присутствовали на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.