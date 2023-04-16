Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру

Отмечается, что Благодатный огонь прибыл на Украину из Румынии - передача пламени произошла в румынском городе Сучава, где его встретила делегация Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Ранее патриарх Кирилл объявил подвигом доставку Благодатного огня в Москву из Иерусалима. Патриах публично выразил благодарность председателю попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимиру Якунину, который прибыл в Москву с Благодатным огнем. В этом году по случаю схождения Благодатного огня были усилены меры безопасности в Старом городе Иерусалима. В частности, до 2,4 тыс. ограничили число участников молитвы в храме Гроба Господня, все они должны были иметь спецпропуска.