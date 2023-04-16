$81.50-0.1790.16+0.16

Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру

Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру, сообщается в Telegram-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Благодатный огонь был доставлен в Киево-Печерскую лавру
© Reuters

"Благодатный огонь прибыл в Киево-Печерскую Лавру. Предстоятель зажег свечи от святого света и раздал огонь верующим", - указано в сообщении.

Отмечается, что Благодатный огонь прибыл на Украину из Румынии - передача пламени произошла в румынском городе Сучава, где его встретила делегация Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Ранее патриарх Кирилл объявил подвигом доставку Благодатного огня в Москву из Иерусалима. Патриах публично выразил благодарность председателю попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимиру Якунину, который прибыл в Москву с Благодатным огнем. В этом году по случаю схождения Благодатного огня были усилены меры безопасности в Старом городе Иерусалима. В частности, до 2,4 тыс. ограничили число участников молитвы в храме Гроба Господня, все они должны были иметь спецпропуска.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий