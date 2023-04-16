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47 минут назад

Патриарх Кирилл заявил о формировании мирового "нового язычества"

Газета.Ru

Патриарх Кирилл после после литургии на Пасху в храме Христа Спасителя заявил о формировании мирового "нового язычества", сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл заявил о формировании мирового "нового язычества"
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека - поклонение прогрессу, науке, технике - я не говорю об уважении одного, другого и третьего, а об обожествлении…" - заявил патриарх.

Он добавил, что православная церковь России отвергает такой выбор, считая, что в Советском Союзе, "в той стране, которая первой в истории заявила о том, что атеизм является ее идеологией", это привело к печальным последствиям.

Ранее патриарх Кирилл объявил подвигом доставку Благодатного огня в Москву из Иерусалима. Патриах публично выразил благодарность председателю попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимиру Якунину, который прибыл в Москву с Благодатным огнем.

Общество,Патриарх Кирилл,Владимир Якунин,Иисус Христос,
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