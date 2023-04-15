Самолет с частицей пасхального Благодатного огня вылетел в Москву из Израиля. К полуночи лампаду доставят в Россию, передает ТАСС.

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Российская делегация (Фонд Андрея Первозванного) вылетела с частицей огня из израильского аэропорта Бен-Гурион. Это специальный рейс, он прибудет в аэропорт Внуково-3. Встречать делегацию приедут представители различных епархий РПЦ. Они отвезут Благодатный огонь в десятки городов России.

Святыню привезут в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла.