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27 минут назад

Самолет с частицей пасхального Благодатного огня вылетел в Москву

Майк Габриелян

Самолет с частицей пасхального Благодатного огня вылетел в Москву из Израиля. К полуночи лампаду доставят в Россию, передает ТАСС.

Самолет с частицей пасхального Благодатного огня вылетел в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российская делегация (Фонд Андрея Первозванного) вылетела с частицей огня из израильского аэропорта Бен-Гурион. Это специальный рейс, он прибудет в аэропорт Внуково-3. Встречать делегацию приедут представители различных епархий РПЦ. Они отвезут Благодатный огонь в десятки городов России.

Святыню привезут в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Глава российской делегации - председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин - зажег лампаду от Благодатного огня.

Общество,Владимир Якунин,Иисус Христос,Международный аэропорт Внуково,РПЦ,
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