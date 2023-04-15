Самолет с частицей пасхального Благодатного огня вылетел в Москву из Израиля. К полуночи лампаду доставят в Россию, передает ТАСС.
Российская делегация (Фонд Андрея Первозванного) вылетела с частицей огня из израильского аэропорта Бен-Гурион. Это специальный рейс, он прибудет в аэропорт Внуково-3. Встречать делегацию приедут представители различных епархий РПЦ. Они отвезут Благодатный огонь в десятки городов России.
Святыню привезут в храм Христа Спасителя на ночное пасхальное богослужение с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Благодатный огонь сошел в Великую субботу в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Глава российской делегации - председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин - зажег лампаду от Благодатного огня.