Патриарх объявил подвигом доставку Благодатного огня в Москву из Иерусалима

"Каждый год, несмотря ни на политическую погоду, ни на атмосферные явления, которые могли бы помешать вашему передвижению в Святую землю и обратно, вы совершаете этот, если хотите, подвиг. Вы со своими соратниками посещаете Святую землю и от Гроба Господня привозите в наш кафедральный храм святой огонь", - заявил патриарх.