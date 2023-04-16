Патриарх объявил подвигом доставку Благодатного огня в Москву из Иерусалима

Патриарх Кирилл объявил подвигом доставку Благодатного огня в Москву из Иерусалима, сообщает ТАСС.
Патриах публично выразил благодарность председателю попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимиру Якунину, который прибыл в Москву с Благодатным огнем.
"Каждый год, несмотря ни на политическую погоду, ни на атмосферные явления, которые могли бы помешать вашему передвижению в Святую землю и обратно, вы совершаете этот, если хотите, подвиг. Вы со своими соратниками посещаете Святую землю и от Гроба Господня привозите в наш кафедральный храм святой огонь", - заявил патриарх.
В этом году по случаю схождения Благодатного огня были усилены меры безопасности в Старом городе Иерусалима. В частности, до 2,4 тыс. ограничили число участников молитвы в храме Гроба Господня, все они должны были иметь спецпропуска.
Ранее делегация Фонда Андрея Первозванного доставила в храм Христа Спасителя Благодатный огонь из Иерусалима. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает в настоящее время праздничную Божественную литургию в храме Христа Спасителя.