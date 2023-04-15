Журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, находящийся в московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в шпионаже, отправил семье первое письмо со словами любви и благодарности за поддержку. Об этом сообщает WSJ.

Американская газета опубликовала письмо. Оно написано Гершковичем на русском языке, на котором он общается с родителями Эллой Милман и Михаилом Гершковичем, советскими эмигрантами.

Арестованный пишет им, что очень сильно их любит и обнимает. Он благодарит родителей за слова поддержки и заканчивает послание словами: «До скорой встречи».