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Обвиненный Россией в шпионаже американский журналист отправил письмо семье

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Журналист The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, находящийся в московском СИЗО «Лефортово» по обвинению в шпионаже, отправил семье первое письмо со словами любви и благодарности за поддержку. Об этом сообщает WSJ.

Американская газета опубликовала письмо. Оно написано Гершковичем на русском языке, на котором он общается с родителями Эллой Милман и Михаилом Гершковичем, советскими эмигрантами.

Арестованный пишет им, что очень сильно их любит и обнимает. Он благодарит родителей за слова поддержки и заканчивает послание словами: «До скорой встречи».

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Корреспондент WSJ Эван Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. Против него возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну. Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича до 29 мая. Он свою вину отрицает.

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