В храм Мелитополя доставили частицу Благодатного огня

"Сегодня [16 апреля] в храм Мелитополя доставили лампаду с частичкой Благодатного огня из Иерусалима, который будет разнесен по всем храмам Запорожской области. Несмотря на любые сложности, в этот день нас озаряет тепло всего православного мира", - написал он в Telegram-канале.