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37 минут назад

В храм Мелитополя доставили частицу Благодатного огня

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Лампаду с частицей Благодатного огня доставили в храм Мелитополя. Об этом в воскресенье сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В храм Мелитополя доставили частицу Благодатного огня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня [16 апреля] в храм Мелитополя доставили лампаду с частичкой Благодатного огня из Иерусалима, который будет разнесен по всем храмам Запорожской области. Несмотря на любые сложности, в этот день нас озаряет тепло всего православного мира", - написал он в Telegram-канале.

Как сообщал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пасхальные богослужения проводятся в области с учетом комендантского часа с 05:00 утра 16 апреля.

14 апреля на сайте администрации Запорожской области опубликовали указ о сокращении комендантского часа. Теперь он действует с 22:30 до 05:00. Ранее комендантский час длился с 21:00 до 05:00.

Светлая Пасха - главный христианский праздник, в 2023 году отмечается 16 апреля. Около полуночи в церквях совершают крестный ход, после которого ночью проходит торжественное богослужение.

Общество,Евгений Балицкий,Владимир Рогов,
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