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47 минут назад

Умер народный артист России, актер Качаловского театра Вадим Кешнер

Российская Газетаиещё 2

Скончался советский, российский актер театра и кино, народный артист России Вадим Кешнер. Об этом только что сообщили в пресс-службе Качаловского театра Казани.

Умер народный артист России, актер Качаловского театра Вадим Кешнер
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

«Театральное искусство Республики Татарстан понесло невосполнимую утрату. Сегодня на 87-м году ушел из жизни артист Казанского академического русского Большого драматического театра имени Качалова, ветеран Качаловской сцены, Вадим Валентинович Кешмер", - говорится в некрологе.

Кешнер родился 22 марта 1937 года. Окончив студию при Казанском Большом драматическом театре, с 1961 года работал в нем. После сам преподавал в театральной студии - с актрисой Каревой. Почетный академик Российской Академии гуманитарных наук. В 2011-м снялся в драме Сергея Говорухина "Земля людей".

О месте и времени прощания будет сообщено позже.

Общество,Вадим Кешнер,Сергей Говорухин,
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