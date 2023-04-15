Назван процент верующих россиян

«Больше половины опрошенных сообщили, что они считают себя православными, восемь процентов исповедуют ислам, по одному проценту исповедуют другие религии или другие христианские конфессии», — говорится в анализе опроса.

Отмечается, что больше 20 процентов граждан России не считают себя верующими. При этом четыре процента граждан затруднились с ответом. Кроме того, 65 процентов россиян заявили, что доверяют Русской православной церкви.