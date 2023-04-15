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11 часов назад

Назван процент верующих россиян

Lenta.ruиещё 2

72 процента россиян назвали себя верующими людьми, 62 процента — православными. Об этом фонда «Общественное мнение».

Назван процент верующих россиян
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

«Больше половины опрошенных сообщили, что они считают себя православными, восемь процентов исповедуют ислам, по одному проценту исповедуют другие религии или другие христианские конфессии», — говорится в анализе опроса.

Отмечается, что больше 20 процентов граждан России не считают себя верующими. При этом четыре процента граждан затруднились с ответом. Кроме того, 65 процентов россиян заявили, что доверяют Русской православной церкви.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал безопасный срок хранения пасхальных яиц.

Общество,Михаил Гинзбург,Фонд "Общественное мнение",РПЦ,
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