Туристам из России вновь стали доступны туры в Черногорию

В России вновь начали продавать туры в Черногорию, говорится в публикации на сайте Ассоциации туроператоров России. Правда, добираться до балканской республики придется через Кувейт.

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Туроператор, который организует программу, предлагает размещение на курортах Будва, Бечичи, Петровац, Свети Стефан, Рафаиловичи, Герцег-Нови и Биела.

Желающих посетить Черногорию доставят из Москвы в аэропорт Тивата с пересадкой в Кувейте два раза в неделю - в четверг и воскресенье.

Стоимость такого недельного путешествия для двоих составит от 163,7 до 210,9 тыс. рублей, в зависимости от города и гостиницы.