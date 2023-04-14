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18 минут назад

В Москве простились с писателем Эдуардом Багировым

ТАССиещё 1

Церемония прощания с писателем, сценаристом, политтехнологом и радиоведущим Эдуардом Багировым состоялась в Москве в пятницу в прощальном зале Троекуровского кладбища.

В Москве простились с писателем Эдуардом Багировым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Писатель умер 12 апреля на 48-м году жизни. Его похоронят в деревне Горицы в Нижегородской области 15 апреля.

Проститься с Багировым пришли родные, друзья, коллеги, в их числе журналисты и телеведущие Тина Канделаки, Михаил Леонтьев, Арина Шарапова, генеральный директор кинокомпании "Медиаслово", продюсер Данила Шарапов, певица Юта и другие. Венки прислали коллектив телеканала RT и его главный редактор Маргарита Симоньян, а также коллеги Багирова по радио Sputnik.

Леонтьев назвал Багирова "самым социализированным интровертом на свете". "Он очень любил жизнь, любил красоту. У него был отличный потрясающий вкус, он ее сам создавал", - сказал журналист на траурной церемонии.

"Бесшабашность, хулигантство, эпатаж, но внутри него при этом скрывался очень ранимый человек, очень тонкий и невероятно добрый человек. Именно его доброту, которой он не кичился, чувствовал каждый, кто с ним взаимодействовал. <…> Он каждому, наверное, запомнится именно этим. Не какими-то своими высказываниями, а добрым сердцем", - поделилась с журналистами певица Юта.

Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в городе Мары Туркменской ССР. Багиров стал известен благодаря роману "Гастарбайтер", опубликованному в 2007 году. Он также автор книг "Любовники" и "Идеалист". В последнее время Багиров вел авторскую программу "Багиров против" на радио Sputnik.

Общество,Арина Шарапова,Маргарита Симоньян,Тина Канделаки,Михаил Леонтьев,
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