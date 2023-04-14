В Москве простились с писателем Эдуардом Багировым

"Бесшабашность, хулигантство, эпатаж, но внутри него при этом скрывался очень ранимый человек, очень тонкий и невероятно добрый человек. Именно его доброту, которой он не кичился, чувствовал каждый, кто с ним взаимодействовал. <…> Он каждому, наверное, запомнится именно этим. Не какими-то своими высказываниями, а добрым сердцем", - поделилась с журналистами певица Юта.