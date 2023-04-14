Умерла советская актриса Наталия Головина

В ночь на 13 апреля скончалась Наталия Головина, советская и украинская актриса театра, кино и ТВ, артистка дубляжа - например ее голосом в отечественном прокате говорила Эвелин из "Замороженного".

Фото: Kino-teatr.ru Kino-teatr.ru

Головина сыграла в трагикомедии с Евгением Мироновым и Викторией Исаковой "Может быть, когда-нибудь", Ирину в "Березовой ветке" 1987 года.

Головина родилась 17 августа 1957 года. Окончила драматическую студию при Киевском академическом театре имени Франко в 1981 году. С 1990-го служила в Харьковском драматическом театре имени Шевченко.