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34 минуты назад

Умерла советская актриса Наталия Головина

Российская Газета

В ночь на 13 апреля скончалась Наталия Головина, советская и украинская актриса театра, кино и ТВ, артистка дубляжа - например ее голосом в отечественном прокате говорила Эвелин из "Замороженного".

Умерла советская актриса Наталия Головина
Фото: Kino-teatr.ruKino-teatr.ru

Головина сыграла в трагикомедии с Евгением Мироновым и Викторией Исаковой "Может быть, когда-нибудь", Ирину в "Березовой ветке" 1987 года.

Головина родилась 17 августа 1957 года. Окончила драматическую студию при Киевском академическом театре имени Франко в 1981 году. С 1990-го служила в Харьковском драматическом театре имени Шевченко.

Некролог опубликован на аккаунтах драмтеатра в соцсетях. Причиной ухода актрисы названа тяжелая болезнь.

Общество,Виктория Исакова,Евгений Миронов,
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