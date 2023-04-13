Исследование: россияне не ожидают тотальной замены человеческого труда

Цифровой мир для россиян – это во многом уже реальность. Об этом заявил директор центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ), декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко на экспертной дискуссии, организованной центром СИТИ НИУ ВШЭ и фондом «Петербургская политика».

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На мероприятии участникам представили экспертного и социологического исследования о восприятии образов «цифрового рая» и «цифрового ада», которое включало в себя анализ документов, серию экспертных интервью и фокус-групп, а также проведенного в марте Центром СИТИ федерального телефонного опроса (выборка 1600 респондентов).

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«Высокая доступность Интернета, недорогая мобильная связь, удобные сервисы Госуслуг, Мос.ру, онлайн-запись к врачу, банковские приложения, мессенджеры – всё это избавляет от лишнего труда и затрат, повышает повседневный комфорт и возможности для саморазвития, делает доступ к ресурсам равным, а общество более справедливым», — заявил Михайленко.

В исследовании отмечается, что уровень технооптимизма довольно высок: около 60% россиян позитивно оценивают роль, которую цифровые технологии будут играть в будущем (причем в мегаполисах и городах-миллионниках их еще больше), а 26% — это ядро, максимально ориентированное на использование самых передовых цифровых технологий.

В свою очередь, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что популярность образа «цифрового мира» вполне понятна. По его словам, он привлекает тех, кто считает, что мир будет становиться симпатичнее и лучше.

«Цифровой ад», наоборот, расставляет все точки над «ё» в глазах всех тех, кто ожидает ухудшений, но не соглашается с тем, что причиной этих ухудшений может быть сам человек, а не внешний источник. Но «цифра» и дальше будет оставаться универсальным символом, объясняющим всю привлекательность и катастрофичность ожидаемых в ближайшем будущем изменений и адаптирующих нас к этим изменениям», — сказал он.