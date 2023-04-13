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54 минуты назад

Журнал Time внес в список самых влиятельных людей года Маска и Гершковича

Илья Родин

Журнал Time опубликовал список самых влиятельных людей 2023 года. В него вошли журналист Эван Гершкович, олимпийская чемпионка Бриттни Грайнер и бизнесмен Илон Маск.

Журнал Time внес в список самых влиятельных людей года Маска и Гершковича
Фото: DPADPA

В списке по традиции представлены видные политические деятели, артисты, спортсмены, изобретатели, журналисты.

В раздел «Артисты» попали Дрю Берримор, Сальма Хайек, Колин Фаррел и другие актеры и актрисы.

Среди «икон» оказалась Грайнер. Автор статьи о ней указала, что история баскетболистки «привлекла внимание к десяткам американцев», находящихся в заключении в других странах.

Категория «Лидеры» оказалась одной из самых многочисленных. В частности, в этом разделе представлены супруга лидера Украины Елена Зеленская (автор публикации - Джилл Байден), президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, журналист Гершкович, глава США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В число «титанов» попали легендарный футболист Лионель Месси, бизнесмен Илон Маск, певица в стиле R’n’B Бейонсе.

Ранее сообщалось, что Грайнер была задержана в России за контрабанду наркотиков. Суд приговорил ее к длительному тюремному заключению. После длительных переговоров Москва согласилась обменять ее на бизнесмена Виктора Бута. В настоящее время она планирует опубликовать мемуары о своем пребывании в тюрьме.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге за шпионаж в интересах США. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения. Автор статьи о нем рассказал, что журналист мог покинуть Россию в 2022 году, но все же предпочел остаться. Он заявил, что не желает подвергать риску ареста других репортеров своего издания.

Общество,Эван Гершкович,Джилл Байден,Олаф Шольц,Елена Зеленская,Бриттни Грайнер,Илон Маск,Колин Фаррел,Сальма Хайек,Виктор Бут,Джозеф Байден,Лионель Месси,
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