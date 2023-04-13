Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте

Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее глава ведомства Максут Шадаев объяснял, что эта технология позволит в большинстве бытовых ситуаций использовать вместо паспорта QR-код на смартфоне.
Как следует из документа, предъявление гражданином сведений в электронном виде из выданных госорганами документов с использованием мобильного приложения "Госуслуг" приравнивается к предъявлению оригиналов таких документов.
Предполагается, что приложение "Госуслуги" можно будет применять для подтверждения личности или предъявления других государственных документов. Использовать такой механизм можно будет в простых жизненных ситуациях. Например, при посадке на поезд или для получения госуслуг в МФЦ.
Польный перечень ситуаций, в которых можно использовать такой электронный документ, определит правительство.
При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы.
В тестовом режиме сервис подтверждения личности в приложении "Госуслуги" заработал еще в феврале. На момент запуска он был доступен в полной мере на смартфонах с ОС Android, оснащенных NFC-модулем.