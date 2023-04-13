Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте

Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее глава ведомства Максут Шадаев объяснял, что эта технология позволит в большинстве бытовых ситуаций использовать вместо паспорта QR-код на смартфоне.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как следует из документа, предъявление гражданином сведений в электронном виде из выданных госорганами документов с использованием мобильного приложения "Госуслуг" приравнивается к предъявлению оригиналов таких документов.

Предполагается, что приложение "Госуслуги" можно будет применять для подтверждения личности или предъявления других государственных документов. Использовать такой механизм можно будет в простых жизненных ситуациях. Например, при посадке на поезд или для получения госуслуг в МФЦ.

Польный перечень ситуаций, в которых можно использовать такой электронный документ, определит правительство.

При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы.