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7 минут назад

Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте

Российская Газетаиещё 9

Минцифры РФ подготовило проект указа о цифровом паспорте, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее глава ведомства Максут Шадаев объяснял, что эта технология позволит в большинстве бытовых ситуаций использовать вместо паспорта QR-код на смартфоне.

Минцифры подготовило проект указа о цифровом паспорте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из документа, предъявление гражданином сведений в электронном виде из выданных госорганами документов с использованием мобильного приложения "Госуслуг" приравнивается к предъявлению оригиналов таких документов.

Предполагается, что приложение "Госуслуги" можно будет применять для подтверждения личности или предъявления других государственных документов. Использовать такой механизм можно будет в простых жизненных ситуациях. Например, при посадке на поезд или для получения госуслуг в МФЦ.

Польный перечень ситуаций, в которых можно использовать такой электронный документ, определит правительство.

При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы.

В тестовом режиме сервис подтверждения личности в приложении "Госуслуги" заработал еще в феврале. На момент запуска он был доступен в полной мере на смартфонах с ОС Android, оснащенных NFC-модулем.

Общество,Максут Шадаев,
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