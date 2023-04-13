Рубальская описала впечатления от встречи с Николаем Валуевым

«Я никогда не видела его наяву – он такой огромный, казалось, к нему не подойти, но на самом деле он такой милый, приятный, так тепло к жене и к детям относится. И мы все вспоминали с радостью и улыбкой программу «Моя Мелодия», в которой каждый получил заряд эмоций, удивления – она стоит того, чтобы ее добрым словом вспоминать», — отметила Рубальская.