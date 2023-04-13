Рубальская описала впечатления от встречи с Николаем Валуевым

Поэтесса и автор песен Лариса Рубальская призналась, что не ожидала от боксера Николая Валуева столь теплого отношения к другим людям. Об этом пишет портал PROZvezd.
«Я никогда не видела его наяву – он такой огромный, казалось, к нему не подойти, но на самом деле он такой милый, приятный, так тепло к жене и к детям относится. И мы все вспоминали с радостью и улыбкой программу «Моя Мелодия», в которой каждый получил заряд эмоций, удивления – она стоит того, чтобы ее добрым словом вспоминать», — отметила Рубальская.
Дочь Любови Успенской, певица Татьяна Плаксина в свою очередь призналась, что запомнила своеобразное благословение от Рубальской. По словам исполнительницы, поэтесса взяла ее за руку на удачу и заверила, что все пожелания звезды обязательно сбудутся.
Ранее Лариса Рубальская опровергла слухи о конфликте с Аллой Пугачевой. Рубальская подчеркнула, что уважительно относится к Пугачевой, поэтому повода обижаться у нее нет. Вместе с этим поэтесса призналась, что давно не общается с супругой Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).