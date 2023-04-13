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Умер режиссер Станислав Митин

Умер режиссер Станислав Митин
© Wikipedia

Режиссер театра, кино и телевидения, сценарист Станислав Митин скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает MK.RU.

Деятель культуры умер 11 апреля в израильском городе Нетания. Отмечается, что именно в этой стране Митин провел последние годы своей жизни. Известно, что периодически он возвращался в Россию и уезжал обратно, когда нуждался в лечении.

Станислав Митин родился 5 августа 1950 года в Ташкенте. Окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. За свою творческую карьеру Митин успел поработать в Ленинградским ТЮЗе имени Брянцева, Молодежном театре в Риге, РАМТе, Ленкоме и «Новой опере». Кинозрителю постановщик известен по таким фильмам, как «Апофегей», «Вдовий пароход», «Плен страсти», «С черного хода», «Любка» и другим лентам.

В марте стало известно о смерти российского режиссера документального кино, писателя и защитника дикой природы Василия Солкина. Он скончался после тяжелой болезни в возрасте 64 лет.

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