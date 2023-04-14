Художница Татьяна Цигаль попала в больницу с переломом

72-летняя художница и скульптор Татьяна Цигаль 12 апреля упала у себя в квартире и получила перелом. Об этом сообщает mk.ru.

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13 апреля она почувствовала себя хуже и позвонила подруге, вызвавшей Цигаль скорую помощь. Художница была госпитализирована с переломом шейки бедренной кости.

Татьяна Владимировна Цигаль - лауреатка премий и обладательница дипломов Союза художников, Министерства культуры СССР, Академии художеств. Дочь Цигаль - актриса Мариэтта Цигаль-Полищук, сыгравшая Раневскую в одноименном сериале.