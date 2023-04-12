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Журналист Киселев* отказался от близких родственников в России

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Журналист Евгений Киселев (признан иноагентом в России) в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в России) под постом журналиста Михаила Козырева о законе об электронных повестках заявил, что не будет жалеть близких родственников, оставшихся в России.

Журналист Киселев* отказался от близких родственников в России
© ТАСС

В комментариях Киселев ответил Козыреву, что у него есть очень близкие родственники и друзья, «которые по разным причинам не захотели уезжать».

«Более того – которые поджали хвост и боятся мне СМСку написать с чужого телефона, не то чтобы позвонить и минуту поговорить. И если с ними что-то произойдет – боюсь, жалеть их не буду», – написал Киселев.

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Он добавил, что знает, какой звук издает пролетающая над крышей дома крылатая ракета, и поэтому попросил Козырева проявить к нему «побольше эмпатии».

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