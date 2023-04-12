В России пройдет международный форум «Экология»

Опубликована программа XIV международного форума «Экология». В этом году мероприятие начнет свою работу в День эколога и Всемирный день окружающей среды 5 июня.

© предоставлено пресс-службой международного форума "Экология"

«Экология по-прежнему является одним из приоритетов государства. Форум на протяжении уже 14 лет объединяет представителей экологического сообщества и является неизменным местом встречи экологов из всех регионов России. Мы приглашаем всех заинтересованных совместно обсудить ключевые вопросы экологической повестки и найти варианты их решения, а также отметить профессиональный праздник в торжественной обстановке в кругу единомышленников», — говорит председатель Общественного совета «Центр содействия природоохранным инициативам "Экология"», депутат Госдумы Николай Валуев.

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В рамках деловой программы запланировано более 30 событий. В программу 2023 года включен ряд новых тем. В частности, отдельная секция будет посвящена экологии новых территорий. В ней планируется обсудить экологическое состояние вошедших в состав России регионов, подготовку долгосрочного плана работы по восстановлению их экологии, возможность введения там российских стандартов в сфере охраны окружающей среды, подготовку кадров для новых субъектов в сфере экологии, а также развитие экопросвещения и эковолонтерства. Одной из тем станет зеленая дипломатия в сложившихся условиях.

По мнению экспертов, экология и климат не имеют границ. Новыми темами деловой программы станут также проблема органических отходов, переработки текстиля, биотопливо и другие.

В рамках форума пройдет выставочная экспозиция, на которой будут представлены проекты и технологические инновации в сфере природосбережения, управления отходами производства и потребления, обеспечения экологической безопасности и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Также на площадке форума пройдут торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню эколога и Всемирному дню окружающей среды.

Итогом форума станет Резолюция с инициативами и рекомендациями участников, которая будет направлена в профильные органы власти в целях развития ответственного экологического управления и учета мнения общества при реализации политики в сфере защиты окружающей среды.