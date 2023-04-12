Андрей Чадов спровоцировал слухи о тайной свадьбе

Актер Андрей Чадов спровоцировал слух в социальных сетях, что поженился на возлюбленной Анастасии Виноградовой.
Чадов опубликовал снимок Виноградовой после салона красоты, где она хвастается новой прической. «Довольна жена, довольный муж», — написал артист. Поклонники предположили, что актер мог жениться. Сама пара официально не заявляла о помолвке или свадьбе.
Ранее Чадов рассказывал, что не хочет громкое свадебное торжество.
«Наша свадьба будет тихой и без прессы. Я же человек не очень публичный, по тусовкам не хожу — чувствую себя там неловко, да и не вижу смысла тратить время на пустопорожние разговоры. И Настя в этом меня поддерживает», — говорил актер.
Чадов ни разу не был женат. Он также не любит рассказывать о своей личной жизни. Известно, что ранее он встречался с певицей и актрисой Светланой Светиковой.
В апреле сын художника Никаса Сафронова Дмитрий женился. Портретист признался, что знает невесту сына всего полгода. Более того, Сафронов не давал согласие на свадьбу. По мнению художника, сын плохо знает свою возлюбленную, чтобы создавать брак.