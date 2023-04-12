Андрей Чадов спровоцировал слухи о тайной свадьбе

«Наша свадьба будет тихой и без прессы. Я же человек не очень публичный, по тусовкам не хожу — чувствую себя там неловко, да и не вижу смысла тратить время на пустопорожние разговоры. И Настя в этом меня поддерживает», — говорил актер.