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28 минут назад

Гоша Куценко пожаловался на «развращенный» вкус зрителей

Lenta.ru

Российский актер Гоша Куценко пожаловался на то, что стало сложно создавать «пристойные» сценарии, так как вкус кинозрителей стал более «развращенным». Слова артиста приводит «Газета.Ru».

Гоша Куценко пожаловался на «развращенный» вкус зрителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Зритель в каком-то смысле — наверное, в хорошем — развращен. И вообще — в последние несколько лет кино, сериальное творчество очень раскрутилось и набрало вес с появлением платформ. И, конечно, пандемия внесла неоценимый вклад», — заявил он.

Куценко отметил, что зрителей не всегда удается рассмешить юмористическими картинами, используя лишь «чистые приемы». 55-летний актер сравнил написание комедийных сценариев с видом спорта, в котором действуют определенные ограничения.

«В написании сценария нужно уметь обходиться хорошими, чистыми приемами. Избегать пошлости, не бить ниже пояса. Это такой олимпийский спорт: здесь ногами нельзя, локтями нельзя, в глаза нельзя бить ни сексом, ни крепкими выражениями», — подытожил заслуженный артист России.

Ранее звезда телесериала «Кухня» Марк Богатырев рассказал о своем отношении к съемкам постельных эпизодов. Он признался, что всегда нервничает, когда снимается в секс-сценах.

Общество,Марк Богатырев,Гоша Куценко,
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