Гоша Куценко пожаловался на «развращенный» вкус зрителей

«В написании сценария нужно уметь обходиться хорошими, чистыми приемами. Избегать пошлости, не бить ниже пояса. Это такой олимпийский спорт: здесь ногами нельзя, локтями нельзя, в глаза нельзя бить ни сексом, ни крепкими выражениями», — подытожил заслуженный артист России.