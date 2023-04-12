Арбенина объяснила испугом отмену концертов в городах России

Все города, где в апреле планировались выступления, «побоялись» проводить концерты, заявила Арбенина в ходе стрима концерта на YouTube, передает РИА «Новости» .

В Ульяновске отмену концерта объясняли тем, что на площадке в этот день должно пройти «крупное областное мероприятие». В Улан-Удэ заявили, что выступление отменено из-за позиции Арбениной по Крыму и СВО. В Казани сообщили, что мероприятие отменено «по техническим причинам».