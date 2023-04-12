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7 минут назад

Арбенина объяснила испугом отмену концертов в городах России

Деловая газета "Взгляд"

Организаторы концертов исполнительницы Дианы Арбениной и ее группы «Ночные снайперы» в российских городах «побоялись проводить» мероприятия, заявила сама артистка.

Арбенина объяснила испугом отмену концертов в городах России
Фото: ТАССТАСС

Все города, где в апреле планировались выступления, «побоялись» проводить концерты, заявила Арбенина в ходе стрима концерта на YouTube, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что в числе таковых – Ульяновск, Чебоксары, Пермь, Уфа, Ижевск и Казань.

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Отказы якобы мотивированы «смутным временем» и с некими «странными, нереализованными амбициями» некоторых общественных деятелей.

В Ульяновске отмену концерта объясняли тем, что на площадке в этот день должно пройти «крупное областное мероприятие». В Улан-Удэ заявили, что выступление отменено из-за позиции Арбениной по Крыму и СВО. В Казани сообщили, что мероприятие отменено «по техническим причинам».

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