Андрей Могучий покинул пост худрука БДТ Товстоногова

Министерство культуры РФ приняло решение не продлевать завершившийся 9 апреля контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Андреем Могучим. Отныне руководить учреждением будет директор - на данный момент им является Татьяна Архипова. Причины расторжения контракта с Могучим неизвестны.

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«Министерством культуры РФ утвержден новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения», - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Андрей Могучий был художественным руководителем БДТ с 2013 года. Он обладатель звания заслуженного деятеля искусств России и медали ордена «За заслуги перед Отечеством».