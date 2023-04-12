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21 минуту назад

Андрей Могучий покинул пост худрука БДТ Товстоногова

ТК «Звезда»

Министерство культуры РФ приняло решение не продлевать завершившийся 9 апреля контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Андреем Могучим. Отныне руководить учреждением будет директор - на данный момент им является Татьяна Архипова. Причины расторжения контракта с Могучим неизвестны.

Андрей Могучий покинул пост худрука БДТ Товстоногова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерством культуры РФ утвержден новый устав Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, в соответствии с которым общее управление театром будет осуществляться директором учреждения», - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Андрей Могучий был художественным руководителем БДТ с 2013 года. Он обладатель звания заслуженного деятеля искусств России и медали ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее стало известно, что народная артистка России Лия Ахеджакова по собственному желанию уволилась из московского «Современника».

Общество,Татьяна Архипова,Лия Ахеджакова,Минкультуры России,
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