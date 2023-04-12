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1 час назад

В СПЧ поддержали создание реестра военнообязанных

ТАССиещё 3

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что в Совете поддерживают создание единого реестра военнообязанных, но считают, что есть спорные вопросы по электронным повесткам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале СПЧ.

В СПЧ поддержали создание реестра военнообязанных
Фото: ТАССТАСС

"Безусловно, каждый военнообязанный должен прийти в военкомат по повестке. Никто не должен уклоняться от призыва. Служба в армии - это конституционный долг. Это важно, и мы поддерживаем создание такого реестра", - приводит СПЧ слова Фадеева.

Вместе с тем он считает, что ответа требует следующий вопрос: что делать, если у человека нет аккаунта на портале, смартфона и компьютера. Фадеев отмечает, что таких "неоцифрованных" людей в РФ много, особенно в глубинке.

Кроме того, Фадеев считает, что нужно разъяснить порядок действий в ситуации, когда человек болен и не годится для службы, а военкомат об этом не знает и высылает повестку, и в таком случае начинают действовать ограничения. "А если это условный вахтовик, работавший месяц на северах и по уважительной причине не проверявший свой аккаунт? Он вернется и уже попадет под ответственность? Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на "Госуслугах" можно будет отключить. Будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку? На эти и подобные вопросы необходимо дать разъяснения. Надеюсь, что к сентябрю, когда должен заработать реестр, профильные ведомства и Государственная дума такие ответы предоставят", - добавил Фадеев.

Общество,повестка, воинский учет, мобилизация,Максут Шадаев,Валерий Фадеев,Совет по правам человека,Госдума,
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