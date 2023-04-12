Солиста Backstreet Boys Ника Картера обвинили в сексуальном насилии
Американская певица и актриса Мелисса Шуман подала в суд на солиста Backstreet Boys Ника Картера, обвинив его в сексуальном насилии и нанесении побоев. Об этом сообщает Page Six.
В судебных документах Мелисса Шуман утверждает, что когда ей было 18 лет, Ник Картер принудил ее к сексу против ее воли. 38-летняя певица впервые обвинила участника Backstreet Boys в изнасиловании в 2017 году, заявив, что «обвинения против Харви Вайнштейна стали для нее большим триггером».
В феврале 2018 года она подала заявление в полицейское управление Санта-Моники, надеясь, что Картер будет привлечен к уголовной ответственности, но прокуратура округа Лос-Анджелес отказала в возбуждении уголовного дела, поскольку срок давности истек. Однако калифорнийский закон, вступивший в силу в начале этого года, возродил иски о сексуальных домогательствах и продлил срок давности для сообщений о них.
Ник Картер отрицает все обвинения Мелиссы Шуман, а в феврале 2023 года подал встречный иск против нее и еще одной женщины по имени Шеннон Рут, также обвинившей звезду в изнасиловании. В своем встречном иске Картер заявил, что женщины «вступили в заговор» против него с целью вымогательства денег.