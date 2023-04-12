Планетарий Буэнос-Айреса провел фотовыставку в память Юрия Гагарина

Главный планетарий столицы Аргентины "Галилео Галилей" отдал дань уважения Юрию Гагарину. На внешних экранах, расположенных по кругу здания, запущена мультимедийная фотовыставка "Гагарин. Первый в космосе", посвященная годовщине первого полета человека в космос.

Фото: "Русский дом" в Буэнос-Айресе "Русский дом" в Буэнос-Айресе

Экспозиция, состоящая из архивных фотографий, была подготовлена Русским домом в Буэнос-Айресе и "Роскосмосом" совместно с администрацией планетария.

В комментарии для "РГ" директор Русского дома в Буэнос-Айресе Ольга Муратова отметила, что в Аргентине знают и любят Юрия Гагарина. "Аргентинцы хорошо знакомы с нашими достижениями в области освоения космоса. Горожане с удовольствием приходят в Русский дом на мероприятия по космической тематике, такие как "Звездный диктант", кинопоказы художественных и документальных фильмов", - подчеркнула она.