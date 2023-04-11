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33 минуты назад

Козловского не заявили на майские постановки в МХТ

News.ru

ктер Данила Козловский не заявлен в состав спектакля «Поколение Маугли» в МХТ на постановки в апреле и мае, рассказали журналистам РИА Новости представители пресс-службы театра. Собеседник подчеркнул, что на дальнейшие месяцы расписания пока нет.

Козловского не заявили на майские постановки в МХТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данила Козловский не был заявлен в составе «Поколение Маугли» 16 апреля и 14 мая. Репертуар на июнь и июль еще не сформирован, — заявили представители театра.

Журналисты, ссылаясь на афишу, утверждают, что в указанном спектакле играют Тимур Родригез и Дмитрий Сумин.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил проверить актера по статье о дискредитации ВС РФ. Его насторожили публичные высказывания актера о спецоперации и призывы выходить на митинги.

После этого первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — за правду» Дмитрий Гусев призвал отменить выступления актера Козловского после поездки в США. Он высказал мнение, что актер намерен сыграть главные роли в фильмах об СВО и улететь на «звездные гонорары» в Штаты.

За отмену выступлений актера, которые вскоре должны состояться в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга, также высказался член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов. Согласно письму, направленному на имя председателя городского комитета по культуре Федора Болтина, запрет на выступления также должен коснуться актрисы Ксении Раппопорт.

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