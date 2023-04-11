Скончался израильский писатель Меир Шалев
В возрасте 74 лет скончался израильский писатель и публицист Меир Шалев, автор "Русского романа" и других произведений. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Меир Шалев родился в 1948 году и вв июле должен был отпраздновать 75-летний юбилей.
"Как жаль, что у нас больше нет необходимого ожидания очередной новой книги Меира Шалева, которая выйдет в свет и изменит нашу жизнь, сделает ее богаче, полнее. Как грустно, что мы не сможем отпраздновать предстоящий День независимости вместе с ним, родившимся в 1948 году", — выразил соболезнования в связи с кончиной ровесника государства Израиль президент страны Ицхак Герцог.
Ранее сообщалось, что американская актриса Элизабет Хаббард скончалась в возрасте 89 лет. Хаббард умерла 8 апреля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Актриса известна по работам в мыльных операх "Направляющий свет", "На пороге ночи" и "Одна жизнь, чтобы жить", "Доктора" и "Как вращается мир".