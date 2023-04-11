$82.18+2.6889.73+2.63

Скончался израильский писатель Меир Шалев

В возрасте 74 лет скончался израильский писатель и публицист Меир Шалев, автор "Русского романа" и других произведений. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Меир Шалев родился в 1948 году и вв июле должен был отпраздновать 75-летний юбилей.

Скончался израильский писатель Меир Шалев
© Газета.Ru

"Как жаль, что у нас больше нет необходимого ожидания очередной новой книги Меира Шалева, которая выйдет в свет и изменит нашу жизнь, сделает ее богаче, полнее. Как грустно, что мы не сможем отпраздновать предстоящий День независимости вместе с ним, родившимся в 1948 году", — выразил соболезнования в связи с кончиной ровесника государства Израиль президент страны Ицхак Герцог.

Ранее сообщалось, что американская актриса Элизабет Хаббард скончалась в возрасте 89 лет. Хаббард умерла 8 апреля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Актриса известна по работам в мыльных операх "Направляющий свет", "На пороге ночи" и "Одна жизнь, чтобы жить", "Доктора" и "Как вращается мир".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий