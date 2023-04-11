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Генпрокуратуру призвали возбудить уголовные дела против Ахеджаковой

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил генпрокурору Игорю Краснову обращение с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом и возбудить в отношении нее уголовные дела. Об этом пишет ТАСС.

Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Ахеджаковой
© РИА Новости

«Просим вас поручить уполномоченным органам провести проверку и привлечь Лию Меджидовну Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 (Государственная измена), 280.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды)», — цитирует издание обращение Бородина в Генпрокуратуру.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратил внимание на то, что народная артистка России регулярно дает интервью украинским телеканалам, в одном из них она открыто пожелала Украине победы. При этом в одном из постов в соцсетях Ахеджакова заявляла, что переводила деньги на поддержку украинской армии, утверждает Бородин.

По мнению Виталия Бородина, необходимо рассмотреть вопрос о признании актрисы иноагентом и лишении ее наград и почетных званий.

Лия Ахеджакова широко известна по ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Гараж». Ранее появилась информация, что актриса осталась без ролей в родном театре «Современник», в котором проработала 45 лет. Причиной этого послужили ее антироссийские высказывания.

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Сама Ахеджакова заявила «Новой газете», что покинула театр по собственному желанию 10 марта 2023 года. В тот же день в «Современнике» утверждали, что артистка продолжает у них работать.

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