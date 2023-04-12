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3 часа назад

Сенаторы одобрили закон об электронных повестках

Российская Газетаиещё 33

Совет Федерации на пленарном заседании 12 апреля поддержал закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. За документ проголосовали 163 сенатора, а против - один.

Сенаторы одобрили закон об электронных повестках
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Предусматривается, что бумажные повестки продублируют электронными, которые будут рассылаться через портал госуслуг. Также вводится оповещение о призыве на военную службу заказными почтовыми отправлениями.

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Повестки, которые направлены в письменной форме по почте гражданам, подлежащим призыву на военную службу, будут считаться врученными под расписку в день доставки (вручения) соответствующих заказных писем указанным гражданам при наличии в уведомлении о вручении заказного письма отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину.

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе.

Если повестка не вручена, то она будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Получивший повестку военного комиссариата гражданин после указанной даты явки обязан в двухнедельный срок со дня получения сообщить об этом, лично явившись в военный комиссариат, либо через портал госуслуг.

Для граждан, которые не явились по повестке в военкомат, предполагаются ограничительные меры. В их числе запреты на выезд из России, на управление автомобилем, на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, на регистрацию недвижимости и кадастровой учет, на оформление кредитов и займов.

Предусматривается досудебное обжалование решений о введении обеспечительных мер и решений призывных комиссий. Такие жалобы граждан должны быть рассмотрены в течение пяти дней.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко обратила внимание, что закон вызвал "много бурных комментариев". По ее мнению, это связано с тем, что парламентарии не смогли обеспечить должную информированность граждан о содержании документа. Спикер напомнила, что Минобороны уже несколько лет вело работы по формированию единой цифровой системы воинского учета.

Общество,Валентина Матвиенко,Почта России,Совет Федерации,
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